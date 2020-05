Xaçmaz rayonunda kütləvi yoluxma ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rayonun Köhnə Xaçmaz kənd ərazisində və Xaçmaz şəhərində 80-100 nəfərin koronavirusa yoluxması bildirilir.

Məsələ ilə bağlı Metbuat.az-a müsahibə verən TƏBİB-in mətbuat katibi Rəvanə Əliyeva bildirib ki, bugun bu barədə Operativ Qərargah məlumat verəcək.

