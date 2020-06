Göyçay sakini özünü körpüdən çaya atdı - FOTOLAR

Göyçay rayonunda intihar edən şəxsin kimliyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki,, həmin şəxsin rayonun Göyçay şəhərində yaşayan 1967-ci il təvəllüdlü Məmmədov Elçin Niman oğlu olduğu müəyyənləşib. Onun ayrı-ayrı adamlara pul borcu olduğuna görə özünə qəsd etdiyi bildirilir.

Hadisə bu gün səhər saat 08:00 radələrində Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun Göyçay çayı üzərindən keçən körpüsündə qeydə alınıb.

O, aldığı ağır xəsarətlər səbəbindən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Göyçay rayon Prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.