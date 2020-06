İsmayıllıda min imkansız ailəyə ərzaq yardımı edilib.

Yardımlar “Yaşıl Bazar” Ticarət Mərkəzi tərəfindən ailələrə həm bazarda, həm də ünvanlarında paylanılıb. Aksiya rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə həyata keçirilib.

Məqsəd karantin dövründə əhaliyə dəstək olmaqdır. Bu cür tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

