ARB TV-nin “Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti qonağı Mina Hüseyn olub.

Müğənni evlənmək istəməmə səbəbinə aydınlıq gətirib:

“Ailə həyatı qurmağı hələki istəmirəm. 27 yaşım var. Qismət... İndiki oğlanlar da nədənsə evlənmək istəmirlər. Gəzib-tozmaq, gün keçirmək istəyirlər. Ona görə heç bir oğlanı yaxına buraxmaq istəmirəm. Əyləniləcək qadın yox, evləniləcək qadın olmaq istəyirəm. Hələ də gözləyirəm”.



