Əməkdar artist İlkin Əhmədov üçüncü dəfə ata olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu xəbəri sənətçiyə aparıcı Nanə Ağamalıyeva "7 Tamam" verilişində çatdırıb. Aparıcı xanəndəyə xüsusi bir qutu təqdim edərək, onu açmasını istəyib. Qutunu açan İlkin Əhmədov, üçüncü övladının dünyaya gələcəyini öyrənib.

Qeyd edək ki, sənətçinin iki oğul övladı da var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.