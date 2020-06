"Microsoft" şirkətinin qurucusu Bill Geyts "Formula 1" üzrə dünya çempionatında Avstriya Qran-prisinin fəxri qonağı olacaq.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, mövsümün ilk yarışının açılışını məhz amerikalı maqnat edəcək.

Onu Qran-priyə Avstriyanın "Red Bull" şirkətinin sahibi, milyarder Ditrix Mateşits şəxsən dəvət edib. Komandanın avtoidman üzrə məsləhətçisi Helmut Marko isə məlumatı şərh etmək istəməyib.

Qeyd edək ki, "Formula 1"də 2020 mövsümü koronavirus pandemiyası səbəbindən hələ başlamayıb. Daha əvvəl "Formula 1" rəhbərliyi Azərbaycanla yanaşı, Bəhreyn, Vyetnam, Çin, İspaniya və Kanada Qran-prilərini təxirə salıb, Avstraliya, Monako, Niderland və Fransa mərhələləri isə ləğv olunub. Bakıdakı yarış 5 - 7 iyunda keçirilməli idi.

Avstriya Qran-prisi 3 - 5 iyul və 10 - 12 iyulda keçiriləcək.

