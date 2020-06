Həftəsonu tətbiq olunan sərt karantin rejimi artıq bitdi və yenidən insanların çölə çıxma məhdudiyyəti aradan qaldırıldı.

Eyni zamanda, bağlı olan market və apteklər də fəaliyyətinə başladı. Bəs görəsən vətəndaşlar bu iki günü necə keçirdilər? Həmin günlərdə nə kimi çətinlikləri oldu? Ərzaq qıtlığı və səhhətlərində narahat edən nəsə yaşandımı?

Metbuat.az xəbər verir ki, Bütün bunları bilmək üçün Baku.Tv əhali arasında sorğu keçirib.

Videonu təqdim edirik :

