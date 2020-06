“Toylarla bağlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın əvvəlki qərarı qüvvədə qalır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində deyib.

“Toyların keçirilməsi qadağandır”, o bildirib.

