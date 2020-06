Hər zaman açıq-saçıq geyimləri ilə diqqət çəkən aktrisa Pərvin Abıyeva yenə də gündəmə gəlib.



Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa instaqram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda Pərvinin qısa şort geyinməsi diqqətdən yayınmayıb.



İzləyicilərin marağına səbəb olan fotoya çoxsaylı xoş rəylər yazılıb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:(Big.az)

