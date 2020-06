Əsrin ən yaxşı 10 idmançısının adı məlum oldu

İspaniyanın "Marca" nəşri 21-ci əsrin ən yaxşı 100 idmançısının siyahısını dərc edib.

Metbuat.az bildirir ki, üzgüçülük üzrə 23 qat olimpiya çempionu Maykl Felps ən yaxşı idmançı adına layiq görülüb. İkinci sırada atletika üzrə 8 qat olimpiya çempionu Useyn Bolt qərarlaşıb.

Üçüncü yerdə 20 Qrand Slam turnirinin qalibi olan Roje Federer yer alıb.

İlk "10-luğ"da Rafael Nadal (tennis), Kobi Brayant (basketbol), Tayqer Vuds (qolf), Lionel Messi (futbol), Lüis Hemilton (Formula 1), Valentino Rossi (motosiklet) və Kriştianu Ronaldu (futbol) da yer alıblar.

