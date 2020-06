Türkiyədə futbol oyunları bərpa edilir: İlk oyunda "Fənərbağça" oynayacaq

Koronavirusa görə mart ayının əvvəlindən dayandırılan Türkiyə Superliqası bu gün bərpa olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun gününə 27-ci turun iki görüşü nəzərdə tutulub. “Fənərbaxça” “Kayserispor”u qəbul edəcək. “Trabzonspor” isə səfərdə “Göztəpə”nin qonağı olacaq.

12 iyun



Türkiyə Superliqası, 27-ci tur



22:00.“Fənərbaxça” – “Kayserispor”



22:00.“Göztəpə” – “Trabzonspor



Qeyd edək ki, turnir cədvəlinə 53 xalla "Trabzonspor" başçılıq edir. Eyni xalı olan "Başakşəhər" 2-ci, "Qalatasaray" (50) 3-cü, "Fənərbaxça" 7-ci, (40), "Göztəpə" 8-ci (37), "Kayserispor" isə 22 xalla sonuncu - 18-cidir.

