Paytaxtın polis orqanlarının Post Patrul xidməti bölüyündə xidmət edən əməkdaşları yeni geyim forması ilə təmin ediliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarına daha müasir və rahat geyim təqdim edilib.

Yeni formalar müasirliyindən və yüksək keyfiyyətindən əlavə, həm də xidmətdə olan əməkdaşların isti havalarda rahatlığı baxımından da önəmlidir.

Həmin formanın fotolarını təqdim edirik:

