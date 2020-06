"Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Qara Qarayev "Səbail"lə yoxlama matçında (4:1) baxımlı qol vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, millimizin üzvü matçın 85-ci dəqiqəsində fərqlənib.

"Qarabağ" - "Səbail" - 4:1

Qollar: Mahir Emreli, 23, Kvabena Ovusu, 42, Qara Qarayev, 85, Filip Ozobiç, 116 - Bahadur Həziyev, 7

