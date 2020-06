“Eurovision” mahnı müsabiqəsinin gələn il keçiriləcəyi tarixlər müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rotterdamda keçiriləcək mahnı müsabiqəsinin yarımfinalları mayın 18 və 20-də, finalı isə mayın 22-də baş tutacaq.

Bu barədə mahnı müsabiqənin rəsmi saytı məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu ilin mahnıları 2021-ci ildə təqdim edilə bilməz.

Qeyd edək ki, sözügedən müsabiqə koronavirus pandemiyasına görə təxirə salınmışdı.

