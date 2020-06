Azərbaycanda koronaviruslu xəstələr üçün daha 12 xəstəxana ayrılıb - SİYAHI

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) koronaviruslu xəstələrin müalicəsi ilə bağlı Azərbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalar kimi müəyyənləşdirilən yeni tibb müəssisələrinin siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az siyahını təqdim edir:

Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu

26 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəz

Azərsu Tikinti Xəstəxanası

Göyçay Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Xızı Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Ucar Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Saatlı Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Zərdab Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Gəncə Dəmiryol Xəstəxanası

Qeyd edilən xəstəxanalarda müalicə alan pasiyentlər ən yaxın rayonlardakı xəstəxanalara köçürülüb müalicələrini davam etdirə biləcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.