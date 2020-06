Sabirabadda Kürdə batan şəxsin meyiti tapılıb.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, Sabirabad rayonunun Ulacalı kəndi batan Hacıqabul rayonu Qarasu sakini, 1956-cı il təvəllüdlü Soltanov Teymur Məhəmmmədrza oğlunun meyiti Bulduq kəndində tapılaraq sudan çıxarılıb.

Qeyd edək ki, 5 uşaq atası olan T. Soltanov ötən gün çaya yıxılıb.

