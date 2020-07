Azərbaycanda koronavirusdan sağalanların sayı 10 mini keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün ölkədə daha 346 nəfər koronavirusdan sağalıb, bununla da ümumi say 10 061-ə çatıb. Qeyd edək ki, indiyədək ölkədə 18 112 nəfər Covid-19-a yoluxub, onlardan 220 nəfəri vəfat edib.

Aktiv xəstələrin sayı isə 7831 nəfərdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.