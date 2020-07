Yanğın yerindən yeni görüntülər - FOTOLAR

Xəbər verildiyi kimi, 4 iyul 2020-ci il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən “Sobsan” boya fabrikində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, dərhal əraziyə nazirliyin müvafiq qüvvələri cəlb olunub.



Fövqəladə hallar nazirinin müavini general-leytenant Etibar Mirzəyev və Nazirliyin digər aidiyyəti rəhbər şəxsləri hadisə yerindədir. Yanğının söndürülməsi istiqamətində təxirəsalınmaz işlər davam etdirilir.



Əlavə məlumat veriləcək.

































