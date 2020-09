Tanınmış gitara ifaçısı Nofəl Süleymanov bir az öncə yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə big.az-a müğənni Asif Kazımov məlumat verib.

O, bildirib ki, musiqiçini oğlu ov tüfəngi ilə vurub. O, Nofəl Süleymanovla yaxın qonşu olduğunu qeyd edib.

Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi bəlli deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.