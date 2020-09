"Çelsi" müdafiəçisi İtan Ampadunu icarəyə verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Uels millisinin üzvü bundan sonra karyerasını "Şeffild Yunayted"də davam etdirəcək. Premyer Liqa təmsilçisi 19 yaşlı futbolçu ilə 1 illik müqavilə bağlayıb.

Ampadu 2017-ci ildə "Ekseter Siti"dən "Çelsi"yə keçib. O, 2019/2020 mövsümündə Almaniyanın "Leyptsiq" klubunda mübarizə aparıb.

