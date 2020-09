''Azərbaycanda Bilik günü və digər kütləvi tədbirlər keçirilməyəcək.''

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Vəfa Yaqublu Təhsil Nazirliyinin “Facebook” səhifəsində keçirilən onlayn konfrans zamanı bildirib.

O əlavə edib ki, sadəcə sinif otaqlarında bilik günü ilə əlaqədar kiçik çıxışlar ediləcək:

“İlk dərs “Mən pandemiya dövründə karantin qaydalarına necə əməl edirəm?” mövzusunda baş tutacaq”.

