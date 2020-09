Müğənni Zamiq Hüseynovdan xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zamiq ilk dəfə sosial mediada oğlu Zeynin görüntülərini paylaşıb. Müğənni oğlunun doğum günü münasibəti ilə instaqram hesabında təbrik yazıb.



Qeyd edək ki, Zamiq Aydan adlı xanımla ailə qurub. Bu onun ikinci nikahıdır.



Həmin fotoları təqdim edirik:(Big.az)

