Maraqlı hadisə Qvineyada meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə prezidenti Alfa Konde ölkənin Nazirini küçədə döyüb. Görüntülər sosial mediada gündəm olub. İddiaya görə prezident Konde vəzifəsini yaxşı yerinə yetirmədiyi üçün naziri döyüb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

Mənbə: Haber7

