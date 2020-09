Sabirabadda yeznə qaynını güllələyərək öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Ulacalı kəndində baş verib.



Kənd sakini, 1981-ci il təvəllüdlü Nəsirov Zəka ov zamanı qaynı 1986-cı il təvəllüdlü Nəsirov Aqil Atamoğlan oğlunu ehtiyatsızlıqdan ov tüfəngi ilə üz nahiyəsindən güllələyərək öldürüb.



Faktla bağlı Sabirabad Rayon Prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.(apa)

