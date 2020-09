Türkiyədə şəxsiyyət və sürücülük vəsiqələrinin birləşdirilməsi işlərinə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, sənədlərin birləşdirilməsi işləri artıq 5 gündür davam etdirilir. Bu müddət ərzində 120 min 695 nəfərin sürücülük vəsiqəsindəki məlumatlar şəxsiyyət vəsiqələrinə keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.