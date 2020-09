Gürcüstan gömrükçülərindən erməni separatçılarına növbəti zərbə - VİDEO

Gürcüstana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edən “Virk” hərəkatının Cavaxetiya bölgəsindən topladığı ermənilər Ermənistana keçməyə çalışıb. Onların bu cəhdinin qarşısı Gürcüstan gömrükçüləri tərəfindən alınıb. Gömrükçülər yalnız Ermənistan vətəndaşlığı olan şəxsləri öz ölkələrinə buraxıblar. Qeyd edək ki, “Virk” hərəkatı separatçılığı təşviq edir, Gürcüstanın Cavaxetiya bölgəsinin muxtariyyət almasına və Ermənistana birləşdirilməsinə çalışır.

