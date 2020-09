Ərdoğan Consonla Qarabağı müzakirə etdi

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Conson arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı Türkiyə ilə Böyük Britaniya arasındakı münasibətlərin yaxşılaşdırılması məsələləri, Şərqi Aralıq dənizindəki hadisələr və Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlarının səbəb olduğu gərginlik daxil olmaqla regional məsələlər müzakirə edilib.



Ərdoğan bildirib ki, bölgədə sülh və sabitliyə nail olmaq üçün Ermənistan işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlardan çıxmalıdır.

