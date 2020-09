Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidməti səhər saatlarında məhv edilən düşmən hərbi texnikalarının videogörüntülərini yayıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir.

