Bu günə kimi işğal edilmiş ərazilərimizdə ermənilər tərəfindən dini məscidlərimizə qarşı vandalizm siyasəti həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu abidələrdən biri də Füzulidə, Horadiz ərazisində yerləşən Şeyx Babı türbəsidir.

Şeyx Babı türbəsi qəbirstanlığın içərisindədir. Bu türbə birinci Qarabağ müharibəsi dövründə uçulub dağıdılmışdı. Hal-hazırda orada olan məscidin minarəsinin bir hissəsinin qalıqları qalıb. Düşmən bu türbəni də yararsız hala salıb. Günel Türksoy

