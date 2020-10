Metbuat.az saytı Prezident İlham Əliyevin Dövlət Televiziyası ilə xalqa müraciətindən sitatları təqdim edir:

“Paşinyan deyirdi bir qarış torpaq verməyəcəm, noldu indi? indi onun-bunun dabanını yalaya-yalaya qalmısan. Kimdi səndən soruşan verəcəksən torpağı ya yox?”

“Azərbaycan xalqına deyirəm: Biz torpaqlarımızı alacağıq!”

“Düşmənin əlində bir dənə də olsun bizim texnika yoxdur. Düşmən öz xalqını və dünyanı aldadır”.

“Azərbaycan ordusu qələbə əldə edib”.



