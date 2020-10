Ermənistana məxsus daha bir PUA məhv edilib.



Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, oktyabrın 18-i saat 13:00-da Horadiz istiqamətində uçuşlar keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus taktiki pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən aşkar olunaraq məhv edilib.

