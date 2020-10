Ceyhun Bayramovla Pompeonun görüş saatı AÇIQLANDI

Xəbər verdiyimiz kimi, 23 oktyabrda Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ-a işgüzar səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, XİN rəhbərinin Vaşinqtonda Dövlət Katibi Mayk Pompeo, eləcə də ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulur.

ABŞ Dövlət Departamentinin Mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Pompeonun Ceyhun Bayramovla görüşü saat 09:30-da (Bakı vaxtilə saat 17:30) baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Dövlət Katibi Bayramovla görüşdən sonra Ermənistan XİN başçısı Zöhrab Mnatsakanyanla da görüşəcək.

