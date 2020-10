Ermənistan Dağlıq Qarabağa Suriya və İraqdan gətirdiyi PKK terrorçularına Azərbaycan ordusuna aid hərbi geyim geyindirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, kəşfiyyatdan bildirilən məlumata görə, terrorçular Şuşa şəhərində yerləşdirilib. Ermənilərin bu yolla Azərbaycan əsgərlərini çaşdırmaq istədikləri və terrorçular öldüklərində onları guya Azərbaycan tərəfindən Qarabağa gətirilən terrorçular kimi qələmə vermək istədikləri qeyd edilib.

Mənbə: Anadolu Agentliyi

