Fransanın İslamabaddakı səfiri Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Pakistan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. XİN rəsmisi Fransa səfirinin çağırıldığını təsdiqləyib və bildirib ki, Pakistan hökuməti ifadə azadlığı libası altında sistemli olaraq islamofobiya kampaniyasını qınayır.

Mənbə: REUTERS

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.