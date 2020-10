Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi rayonunun Qiyaməddinli kəndini atəşə tutub.

Dağıntı və xəsarət alanlar yoxdur.

Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a məlumat verilib.

