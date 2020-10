Bu ərazilərimiz işğaldan azad edilib - SIYAHI

27.09.2020 saat 07:36-dan başlayaraq bugünədək aşağıdakı kəndlərimiz, şəhər və qəsəbələrimiz işğaldan azad edilib.

Metbuat.az Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərin tam siyahısını təqdim edir:

1. Qaraxanbəyli kəndi (Füzuli, 27.09.2020)

2. Qərvənd kəndi (Füzuli, 27.09.2020)

3. Kənd Horadiz (Füzuli, 27.09.2020)

4. Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndi (Füzuli, 27.09.2020)

5. Böyük Mərcanlı kəndi (Cəbrayıl, 27.09.2020)

6. Nüzgar kəndi (Cəbrayıl, 27.09.2020)

7. Şərvəj kəndi (Füzuli, 28.09.2020)

8. Suqovuşan kəndi (Tərtər, 03.10.2020)

9. Talış kəndi (Tərtər, 03.10.2020)

10. Mehdili kəndi (Cəbrayıl, 03.10.2020)

11. Çaxırlı kəndi (Cəbrayıl, 03.10.2020)

12. Aşağı Maralyan kəndi (Cəbrayıl, 03.10.2020)

13. Şəybəy kəndi (Cəbrayıl, 03.10.2020)

14. Quycaq kəndi (Cəbrayıl, 03.10.2020)

15. Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi (Füzuli, 03.10.2020)

16. Cəbrayıl şəhəri (04.10.2020)

17. Karxulu kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020)

18. Şükürbəyli kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020)

19. Çərəkən kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020)

20. Daşkəsən kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020)

21. Horovlu kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020)

22. Mahmudlu kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020)

23. Cəfərabad kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020)

24. Yuxarı Maralyan kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020)

25. Decal kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020)

26. Şıxəli Ağalı kəndi (Cəbrayıl, 05.10.2020)

27. Sarıcalı kəndi (Cəbrayıl, 05.10.2020)

28. Məzrə kəndi (Cəbrayıl, 05.10.2020)

29. Hadrut qəsəbəsi (Xocavənd, 09.10.2020)

30. Çaylı kəndi (Tərtər, 09.10.2020)

31. Yuxarı Güzlək kəndi (Füzuli, 09.10.2020)

32. Görəzilli kəndi (Füzuli, 09.10.2020)

33. Qaracallı kəndi (Cəbrayıl, 09.10.2020)

34. Süleymanlı kəndi (Cəbrayıl, 09.10.2020)

35. Əfəndilər kəndi (Cəbrayıl, 09.10.2020)

36. Sur kəndi (Xocavənd, 09.10.2020)

37. Qaradağlı kəndi (Füzuli rayonu, 14.10.2020)

38. Xatunbulaq kəndi (Füzuli rayonu 14.10.2020)

39. Qarakollu kəndi (Füzuli rayonu 14.10.2020)

40. Bulutan kəndi (Xocavənd rayonu 14.10.2020)

41. Məlkicanlı kəndi (Xocavənd rayonu 14.10.2020)

42. Kəmərtük kəndi (Xocavənd rayonu 14.10.2020)

43. Təkə kəndi (Xocavənd rayonu 14.10.2020)

44. Tağasər kəndi (Xocavənd rayonu 14.10.2020)

45. Arış (Füzuli rayonu 15.10. 2020)

46. Doşulu (Cəbrayıl rayonu 15.10.2020)

47. Edişə (Xocavənd rayonu 15.10.2020)

48. Düdükçü (Xocavənd rayonu 15.10.2020)

49. Edilli (Xocavənd rayonu 15.10.2020)

50. Çiraquz (Xocavənd rayonu 15.10.2020)

51. Xırmancıq (Xocavənd rayonu 16.10.2020)

52. Ağbulaq (Xocavənd rayonu 16.10.2020)

53. Axullu (Xocavənd rayonu 16.10.2020)

54. Füzuli şəhəri (17.10.2020)

55. Qoçəhmədli (Füzuli rayonu 17.10.2020)

56. Çimən (Füzuli rayonu 17.10.2020)

57. Cuvarlı (Füzuli rayonu 17.10.2020)

58. Pirəhmədli (Füzuli rayonu 17.10.2020)

59. Musabəyli (Füzuli rayonu 17.10.2020)

60. İşıqlı (Füzuli rayonu 17.10.2020)

61. Dədəli (Füzuli rayonu 17.10.2020)

62. Soltanlı (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

63. Əmirvarlı (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

64. Maşanlı (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

65. Həsənli (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

66. Əlikeyxanlı (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

67. Qumlaq (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

68. Hacılı (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

69. Göyərçinveysəlli (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

70. Niyazqullar (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

71. Keçəl Məmmədli (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

72. Şahvəlli (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

73. Hacı İsmayıllı (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

74. İsaqlı (Cəbrayıl rayonu 19.10.2020)

75. Dördçinar (Füzuli rayonu, 20.10.2020)

76. Kürdlər (Füzuli rayonu, 20.10.2020)

77. Yuxarı Əbdürrəhmanlı (Füzuli rayonu, 20.10.2020)

78. Qarğabazar (Füzuli rayonu, 20.10.2020)

79. Aşağı Veysəlli (Füzuli rayonu, 20.10.2020)

80. Yuxarı Aybasanlı (Füzuli rayonu, 20.10.2020)

81. Sarafşa (Cəbrayıl rayonu, 20.10.2020)

82. Həsənqaydı (Cəbrayıl rayonu, 20.10.2020)

83. Fuğanlı (Cəbrayıl rayonu, 20.10.2020)

84. İmambağı (Cəbrayıl rayonu, 20.10.2020)

85. Daş Veysəlli (Cəbrayıl rayonu, 20.10.2020)

86. Ağtəpə (Cəbrayıl rayonu, 20.10.2020)

87. Yarəhmədli (Cəbrayıl rayonu, 20.10.2020)

88. Ağcakənd (Xocavənd rayonu, 20.10.2020)

89. Mülküdərə (Xocavənd rayonu, 20.10.2020)

90. Daşbaşı (Xocavənd rayonu, 20.10.2020)

91. Günəşli - Keçmiş Noraşen (Xocavənd rayonu, 20.10.2020)

92. Vəng – Yeni adı Çinarlı (Xocavənd rayonu, 20.10.2020)

93. Zəngilan şəhəri (20.10.2020)

94. Havalı (Zəngilan rayonu, 20.10.2020)

95. Zərnəli (Zəngilan rayonu, 20.10.2020)

96. Məmmədbəyli (Zəngilan rayonu, 20.10.2020)

97. Həkəri (Zəngilan rayonu, 20.10.2020)

98. Şərifan (Zəngilan rayonu, 20.10.2020)

99. Muğanlı (Zəngilan rayonu, 20.10.2020)

100. Gecəgözlü (Füzuli rayonu, 21.10.2020)

101. Aşağı Seyidəhmədli (Füzuli rayonu, 21.10.2020)

102. Zərgər (Füzuli rayonu, 21.10.2020)

103. Bələnd (Cəbrayıl rayonu, 21.20.2020)

104. Papı (Cəbrayıl rayonu, 21.20.2020)

105. Tulus (Cəbrayıl rayonu, 21.20.2020)

106. Hacılı (Cəbrayıl rayonu, 21.20.2020)

107. Tinli (Cəbrayıl rayonu, 21.20.2020)

108. Mincivan qəsəbəsi (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

109. Xurama (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

110. Xumarlı (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

111. Sarıl (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

112. Babaylı (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

113. Üçüncü Ağalı (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

114. Hacallı (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

115. Qırax Müşlan (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

116. Üdgün (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

117. Turabad (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

118. İçəri Müşlan (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

119. Məlikli (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

120. Cahangirbəyli (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

121. Baharlı (Zəngilan rayonu, 21.10.2020)

122. Mollavəli (Füzuli rayonu, 22.10.2020)

123. Yuxarı Rəfidinli (Füzuli rayonu, 22.10.2020)

124. Aşağı Rəfidinli (Füzuli rayonu, 22.10.2020)

125. Sirik (Cəbrayıl rayonu, 22.10.2020)

126. Şıxlar (Cəbrayıl rayonu, 22.10.2020)

127. Məstəlibəyli (Cəbrayıl rayonu, 22.10.2020)

128. Dərzili (Cəbrayıl rayonu, 22.10.2020)

129. Kolluqışlaq (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

130. Malatkeşin (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

131. Kənd Zəngilan (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

132. Genlik (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

133. Vəliqulubəyli (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

134. Qaradərə (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

135. Çöpədərə (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

136. Tatar (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

137. Tiri (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

138. Əmirxanlı (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

139. Qarqulu (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

140. Bartaz (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

141. Dəlləkli (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

142. Ağbənd qəsəbəsi (Zəngilan rayonu, 22.10.2020)

143. Dolanar (Xocavənd rayonu, 23.10.2020)

144. Bünyadlı kəndlərini (Xocavənd rayonu, 23.10.2020)

145. Dağ Tumas (Cəbrayıl rayonu, 23.10.2020)

146. Nüsüs (Cəbrayıl rayonu, 23.10.2020)

147. Xələfli (Cəbrayıl rayonu, 23.10.2020)

148. Minbaşılı (Cəbrayıl rayonu, 23.10.2020)

149. Veysəlli (Cəbrayıl rayonu, 23.10.2020)

150. Vənədli (Zəngilan rayonu, 23.10.2020)

151. Mirzəhəsənli (Zəngilan rayonu, 23.10.2020)

152. Zilanlı (Qubadlı rayonu, 23.10.2020)

153. Kürd Mahrızlı (Qubadlı rayonu, 23.10.2020)

154. Muğanlı (Qubadlı rayonu, 23.10.2020)

155. Alaqurşaq (Qubadlı rayonu, 23.10.2020)

156. Birinci Alıbəyli (Zəngilan rayonu, 25.10.2020)

157. İkinci Alıbəyli (Zəngilan rayonu, 25.10.2020)

158. Rəbənd (Zəngilan rayonu, 25.10.2020)

159. Yenikənd (Zəngilan rayonu, 25.10.2020)

160. Qovşudlu (Cəbrayıl rayonu, 25.10.2020)

161. Sofulu (Cəbrayıl rayonu, 25.10.2020)

162. Dağ Maşanlı (Cəbrayıl rayonu, 25.10.2020)

163. Kürdlər (Cəbrayıl rayonu, 25.10.2020)

164. Hovuslu (Cəbrayıl rayonu, 25.10.2020)

165. Çələbilər (Cəbrayıl rayonu, 25.10.2020)

166. Padar (Qubadlı rayonu, 25.10.2020)

167. Əfəndilər (Qubadlı rayonu, 25.10.2020)

168. Yusifbəyli (Qubadlı rayonu, 25.10.2020)

169. Çaytumas (Qubadlı rayonu, 25.10.2020)

170. Xanlıq (Qubadlı rayonu, 25.10.2020)

171. Sarıyataq (Qubadlı rayonu, 25.10.2020)

172. Mollabürhan (Qubadlı rayonu, 25.10.2020)

173. Qubadlı şəhəri (25.10.2020)

174. Birinci Ağalı (Zəngilan rayonu, 28.10.2020)

175. İkinci Ağalı (Zəngilan rayonu, 28.10.2020)

176. Üçüncü Ağalı (Zəngilan rayonu, 28.10.2020)

177. Zərnəli (Zəngilan rayonu, 28.10.2020)

178. Mandılı (Füzuli rayonu, 28.10.2020)

179. Qazanzəmi (Cəbrayıl rayonu, 28.10.2020)

180. Xanağabulaq (Cəbrayıl rayonu, 28.10.2020)

181. Çüllü (Cəbrayıl rayonu, 28.10.2020)

182. Quşçular (Cəbrayıl rayonu, 28.10.2020)

183. Qaraağac (Cəbrayıl rayonu, 28.10.2020)

184. Qiyaslı (Qubadlı rayonu, 28.10.2020)

185. Ədilcə (Qubadlı rayonu, 28.10.2020)

186. Qılıcan (Qubadlı rayonu, 28.10.2020)

187. Xudaverdili (Cəbrayıl rayonu, 30.10.2020)

188. Qurbantəpə (Cəbrayıl rayonu, 30.10.2020)

189. Şahvələdli (Cəbrayıl rayonu, 30.10.2020)

190. Xubyarlı (Cəbrayıl rayonu, 30.10.2020)

191. Aladin (Zəngilan rayonu, 30.10.2020)

192. Vecnəli (Zəngilan rayonu, 30.10.2020)

193. Kavdadıq (Qubadlı rayonu, 30.10.2020)

194. Məmər (Qubadlı rayonu, 30.10.2020)

195. Mollalı (Qubadlı rayonu, 30.10.2020)

Bununla yanaşı Murov zirvəsi, Xudafərin körpüsü və bir çox strateji yüksəkliklər işğaldan azad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.