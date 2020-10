Minaatan batareya düşmənin şəxsi heyətini və xeyli sayda canlı qüvvəsini, ön xətdə yerləşən artilleriya və minaatan batareyalarını dəqiq atəşlə məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı video-məlumatda deyilir.

