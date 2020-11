Türkiyəli müğənni Sinan Akçıl Şuşanın işğaldan azad olunması ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən bildirir ki, Şuşa yazısı və Azərbaycan bayrağının yer aldığı fotoya ifaçı rus dilində "Bəs siz indi Şuşanı ziyarət etmək istəyirsiniz?" sözlərini yazıb.

Sinan paylaşımına erməni əsilli realiti-şou ulduzu Kim Kardaşyanı işarələyib. İfaçının paylaşımına qısa zamanda minlərlə bəyəni və şərh gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.