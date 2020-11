Şuşanın işğaldan azad edilməsi xəbərini Azərbaycan xalqı böyük coşğu ilə qarşılayıb.

Qələbə sevinci ilə yanaşı vətən uğrunda şəhid olanları da unutmayan gənclərimizin bir qrupu isə şəhid anasını alqışlarla qarsalayıblar.

“Başını dik tut, şəhid anası!” şüarı səsləndirən gənclərdən biri hətta şəhid anasının ayaqlarını öpüb.

Gözəl və qürurlu anları təqdim edirik:

