Yeddi rayonu Azərbaycana vermək lazım idi - Paşinyan

Sentyabrın 27-də atəşkəsin imzalanması, ətraf yeddi rayonun Azərbaycana verilməsini nəzərdə tuturdu, və biz buna gedə bilməzdik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan “Facebook” səhifəsində canlı yayım zamanı deyib.

O bildirib ki, müharibədən qaçmağın bir yolu var idi:

“Bu yol Qarabağın statusu müəyyən olunmadan beş rayonun verilməsi idi. Bu irs bizə əvvəlki hökumətdən qalmışdı. 1994-95-ci illərdən başlayaraq, yalnız bir şey aydın idi: yeddi rayonu Azərbaycana vermək lazım idi. Danışıqlarda tək dəqiq tezis bu idi”.

