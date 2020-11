Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı, baş nazirin sabiq müavini Hacıbala Abutalıbova ağır itki üz verib.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, H.Abutalıbovun qardaşı Osman Abutalıbov vəfat edib. Onun xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Hacıbala Abutalıbovun qardaşı tikinti və bizneslə məşğul olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.