Bu gün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə melirasiya və irriqasiya sistemlərinin bərpası ilə əlaqədar keçirilmiş tədbir çərçivəsində Qubadlı Suvarma Sisitemləri İdarəsinin təsis edilməsi elan edildi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC-nin sədri Əhməd Əhmədzadə elan edib.

O, işğal altında olan ərazilərin Suvarma Sistemləri İdarəsinin fəaliyyət göstərdiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.