“Zəfərin sevincini azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə yaşadıq” - Ərdoğan

“Azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə 30 illik acıları sona çatdıran zəfərin sevincini yaşadıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) Kütahya, Afyon, Batman və Siirt vilayətlər təşkilatlarının videokonfransında deyib.

O, Türkiyənin xarici siyasətinin istiqamətləri, ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi layihələr barədə geniş məlumat verib, xarici ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayıb.

“Dostlarımız və müttəfiqlərimizlə daha güclü əməkdaşlıq etmək istəyirik”, - deyə Ərdoğan qeyd edib.

