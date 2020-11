Cüdo üzrə Azərbaycan millisi Avropada 4-cü oldu

Praqada start götürən Avropa çempionatını Azərbaycan cüdoçuları 5 medalla başa vurublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionatın son günündə yarışa qatılan İrina Kindzerska (78 kiloqramdan yuxarı) finala qədər uğurla irəliləsə də, həlledici mərhələdə fransalı rəqibi Romane Diskonun öhdəsindən gələ bilməyib. Cüdoçumuz qitə çempionatının gümüş medalı ilə kifayətlənib.

Digər təmsilçilərimiz Məmmədəli Mehdiyev (90 kq) Türkiyə təmsilçisi Mikayıl Özerlerini, Zelim Kotsoyev (100 kq) bolqarıstanlı Boris Georgiyevi bürünc medal uğrunda döyüşdə məğlub edərək üçüncü yeri tutublar.

Bununla da, medalların sayı 5-ə çatıb. Azərbaycan yığması yarışı 4-cü pillədə başa vurub. Cüdoçularımız yalınız Fransa, Rusiya və Gürcüstandan geri qalıb.

Qeyd edək ki, qitə çempionatında bundan əvvəl millimizin üzvləri Orxan Səfərov (66 kq) qızıl, Rüstəm Orucov bürünc medal qazanıblar.

Avropa çempionatında 40 ölkədən 355 cüdoçu iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.