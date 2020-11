Tanınmış aparıcı Səma Abıyeva koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səma "İnstagram" hesabında video paylaşıb. Görüntülərdə aparıcı bildirib ki, özündə narahatlıq hiss etdiyi andan uşaqları evdən təcrid ediblər, həyat yoldaşı isə bu səbəbdən verilişini evdən aparacaq. Səmada Covid-19 testinin cavabı müsbət çıxsa da həyat yoldaşında neqativ çıxıb.

(big.az)

