İtkin düşmüş hesab olunan hərbçilərlə bağlı AÇIQLAMA

"İtkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçularımızın taleyinin müəyyən edilməsi üçün BQXK və Rusiya Federasiyası sülhməramlı qüvvələrinin komandanlığı ilə təmaslar davam etdirilir".

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Respublikası Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından məlumat verilib.

Məlumatda qeyd olunur ki, vətəndaşların müraciət etmələri üçün Komissiyanın “www.human.gov.az” rəsmi internet səhifəsi, (+994 12) 405-71-61 telefon əlaqə və (+994 12) 8161 qaynar xətt nömrələri fəaliyyət göstərir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.