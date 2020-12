Tərtər rayonunun prokuroru Şıxəli Alməmmədov vəfat edib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl onun səhhətində ciddi problem yaranıb. Ş.Alməmmədova COVID-19 diaqnozu qoyulub.



Onun koronavirusdan dünyasını dəyişdiyi bildirilir.

