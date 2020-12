Vətən müharibəsində əsir düşən Amin Musayev ailəsinə məktub göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu axar.az-a Aminin yaxın qohumu Çinarə Əliyeva deyib.

O bildirib ki, məktubu ailəyə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi təqdim edib:

“Qırmızı Xaç Komitəsi məktub istəmişdi. Ailə də yazıb göndərdi. Dünən isə məktubumuza cavab aldıq. Məktub Aminin öz xətti ilə yazılıb”.

Amin anasına ünvanladığı məktubda yaxşı olduğunu bildirib və anasından özünə yaxşı baxmasını xahiş edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.