BMT Dağlıq Qarabağa öz missiyasını göndərmək niyyətini saxlayır və bütün tərəfləri missiyanın regiona ən qısa zamanda gəlməsi üçün əməkdaşlığa çağırır.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Cüjarrik deyib.



Daha əvvəl isə BMT-dən bildirilmişdi ki, qurumun missiyası Dağlıq Qarabağa dekabr ayının əvvəlində gələcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.