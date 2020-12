Prezident Silahlı Qüvvələrin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, Sərəncamla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş, düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsində fədakarlıq və rəşadət göstərmiş, vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə

Məmmədov Araz Məmməd oğlu – general-leytenant

Piriyev Heydər Kamal oğlu – general-leytenant

Ağayev Zakir Samiddin oğlu – general-mayor

İbrahimov Azər Oqtay oğlu – general-mayor

Ağagülov Şəhriyar Etibar oğlu – polkovnik

Hüseynov Aqil Eldar oğlu – polkovnik

Hüseynov Anar Tofiq oğlu – polkovnik

İsayev Səid Qurban oğlu – polkovnik

Qafarov İlqar Saab oğlu – polkovnik

Quluyev Mais İsvəndiyar oğlu – polkovnik

Məhərrəmov Etibar İsmayıl oğlu – polkovnik

Məmmədov Nahid Məmməd oğlu – polkovnik

Mənsimov Tehran Cavid oğlu – polkovnik

Nəzərov İlqar Eldar oğlu – polkovnik

Rüstəmov Məzahir Vaqif oğlu – polkovnik

Şahvələdov Elmar Allahverdi oğlu – polkovnik

Abışov Qoşqar Hüseynbala oğlu – polkovnik-leytenant

Ağayev Həmdəm Mayıl oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Alışanov Məhəmmədəli Kamil oğlu – polkovnik-leytenant

Bağırov Yaşar Yavər oğlu – polkovnik-leytenant

Cümşüdov Habil Rəşid oğlu – polkovnik-leytenant

Eyyubov Məmmədbağır Niftalı oğlu – polkovnik-leytenant

Əhmədov Cahandar Sabir oğlu – polkovnik-leytenant

Əhmədov Səid Fərhad oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Çingiz Arif oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Faiq Yusif oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Xəyal Aşır oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Saməddin Əliağa oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Taleh Zaman oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Vəli Rafiq oğlu – polkovnik-leytenant

Əmrahov Yusif Umud oğlu – polkovnik-leytenant

Hacıyev Məhəmmədəli Oktay oğlu – polkovnik-leytenant

Həsənov Vasif Telman oğlu – polkovnik-leytenant

Hüseynov Sahib Namiq oğlu – polkovnik-leytenant

Hüseynov Vüsal Yaqub oğlu – polkovnik-leytenant

Xəlilli Fuad Soltanəli oğlu – polkovnik-leytenant

İbrahimov Elman Güloğlan oğlu – polkovnik-leytenant

İbrahimov Xeyrulla Mais oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Qoçuyev Firdovsi Davud oğlu – polkovnik-leytenant

Məhərrəmov Nicat Cəmaləddin oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Elmar Cavanşir oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Sadiq Sadəddin oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Məmmədov Samir Fazil oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Siyavuş Sabir oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Soltan Akif oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Məmmədov Zaur Raqib oğlu – polkovnik-leytenant

Mövlanov Tərlan Bəydəmir oğlu – polkovnik-leytenant

Muradov Tofiq İmaməli oğlu – polkovnik-leytenant

Musayev Elşad Nadir oğlu – polkovnik-leytenant

Musayev Sədi Süleyman oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Orucov Nail Rəfail oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Ramaldanov Babək Meyvəddin oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Rəhimov Əşrəf Xozyar oğlu – polkovnik-leytenant

Rəsulov Zaur Abimüslüm oğlu – polkovnik-leytenant

Rüstəmov Elşad Faiq oğlu – polkovnik-leytenant

Rüstəmov Rəşad Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant

Seyidov Əhəd Həmid oğlu – polkovnik-leytenant

Sulxayev Rəfail Əli oğlu – polkovnik-leytenant

Şahbazov Mayıl Şahbaz oğlu – polkovnik-leytenant

Şıxəliyev Aydın Bəhman oğlu – polkovnik-leytenant

Tağıyev Ələddin Məzəddin oğlu – polkovnik-leytenant

Tağıyev Vüqar Şükür oğlu – polkovnik-leytenant

Verdiyev İntiqam Fikrət oğlu – polkovnik-leytenant

Vəliyev Nizami Dünyamin oğlu – polkovnik-leytenant

Abasquliyev Ülfət Nurəddin oğlu – mayor

Abbasov Murad Abbas oğlu – mayor

Almuradov Emin Əlövsət oğlu – mayor

Aslanov Rahil Vahid oğlu – mayor

Babayev Aqşin Əli oğlu – mayor

Babayev Rahib Bəxtiyar oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Camalov Etibar Yadigar oğlu – mayor

Dəmirov Rüfət Tərlan oğlu – mayor

Əhmədov Rauf Ürfət oğlu – mayor

Əhmədov Samir Sədrəddin oğlu – mayor

Ələkbərov Həzrət Tacir oğlu – mayor

Əliyev Nizami Eldar oğlu – mayor

Əsədov Nihad Cabir oğlu – mayor

Feyzullayev İlham Feyzullah oğlu – mayor

Hacıyev Abakar Məhəmməd oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Hacıyev Nurməmməd Qurban oğlu – mayor

Heydərov Rövşən Tofiq oğlu – mayor

Həşimov Taleh Mirəskər oğlu – mayor

Hüseynov Ramil Şakir oğlu – mayor

Xəlilov Babək Saleh oğlu – mayor

Qarayev Asəf Ənvər oğlu – mayor

Qədirov Mehmar Mühüb oğlu – mayor

Qənbərov Eldəniz Şahbaz oğlu – mayor

Quliyev Elnur Eldar oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Quliyev Vüsal Mahir oğlu – mayor

Quluzadə Orxan Xalıqverdi oğlu – mayor

Məmmədov Bəhruz Tofiq oğlu – mayor

Mirzəyev Hikmət İslam oğlu – mayor

Musayev Adil Məhərrəm oğlu – mayor

Sadiyev Bəhruz Polatxan oğlu – mayor

Süleymanov Mədəd Vidadi oğlu – mayor

Təhməzov Ceyhun Mirzəbaba oğlu – mayor

Zeynalov Təbriz Eyvaz oğlu – mayor

Abdullayev Elman Elxan oğlu – kapitan

Abdullayev Turab Eldar oğlu – kapitan

Abdurrəhmanov Hafiz Xalid oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Babaxanov Elman Ağamirzə oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Babazadə İlyas Əhmədağa oğlu – kapitan

Dadaşov Tural Alxan oğlu – kapitan

Əhmədli Hüseyn Arif oğlu – kapitan

Həsənov Qafur Camalədin oğlu – tibb xidməti kapitanı

Hüseynov Bayram Habil oğlu – kapitan

Xəmmədov Vüsal Bayram oğlu – kapitan

İsmayılzadə Sənan Bəylər oğlu – kapitan

Kəlbəliyev Asim Qabil oğlu – kapitan

Kərimov Əli Valeh oğlu – kapitan

Qasımov Rəşad Ağaxan oğlu – kapitan

Qasımov Vüqar İlqar oğlu – kapitan

Qəhrəmanov Ruslan Mehman oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Qurbanov İlham Osman oğlu – kapitan

Məlikov Famil Alim oğlu – kapitan

Məmmədov Elvin Qadir oğlu – kapitan

Məmmədov Rəşad Elşad oğlu – kapitan

Məmmədzadə Rüfət Afət oğlu – kapitan

Musayev Mirza Ramiz oğlu – kapitan

Musayev Səddam Fəzail oğlu – kapitan

Mustafayev Amil Mustafa oğlu – kapitan

Mustafayev Nurlan Hamlet oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Paşayev Elnur Həvasət oğlu – kapitan

Piriyev Vurğun Xəqani oğlu – kapitan

Rzayev Etibar Nidayət oğlu – kapitan

Rzayev Polad Tofiq oğlu – kapitan

Sadıqov İlkin Əkrəm oğlu – kapitan

Salmanlı Taleh Abasət oğlu – kapitan

Səfiyev Cəlal Nazim oğlu – kapitan

Şükürov Rəşad Güləli oğlu – kapitan

Tağıyev Nahid Sahib oğlu – kapitan

Tarverdiyev Ramil Nazim oğlu – kapitan

Ağayev Elgün Mahir oğlu – baş leytenant

Babayev Elşən Elşad oğlu – baş leytenant

Dadaşev Elmir İdris oğlu – baş leytenant

Dadaşov Fuad İlqar oğlu – baş leytenant

Əhmədov Coşqun Valeh oğlu – baş leytenant

Əlizadə Turan Sənhan oğlu – baş leytenant

Əsədullayev Rüfət Eldar oğlu – baş leytenant

Əzizov Xəyyam Əli oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Fərhadlı Telman Arzu oğlu – baş leytenant

Həsənli Nurlan Cəmil oğlu – baş leytenant

Hüseynov Əfşan Əbülfəz oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Xasıyev Röyal Abuzər oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

İbadov İmran Yolçu oğlu – tibb xidməti baş leytenantı

İsgəndərov Səxavət Qazıbəy oğlu – baş leytenant

İsmayılov Abbasəli İmamqulu oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Kazımlı Şəmsi Xalid oğlu – baş leytenant

Kazımov Yunis Qasım oğlu – baş leytenant

Kəlbiyev Rasim Faiq oğlu – baş leytenant

Qəhrəmanov Fərid Nurəddin oğlu – baş leytenant

Qurbanov Qurban Fazil oğlu – baş leytenant

Manaflı Şahbaz İlham oğlu – baş leytenant

Mehdiyev Şəhriyar Bəxtiyar oğlu – baş leytenant

Mehralıyev Rəhman Əhliman oğlu – baş leytenant

Məddiyev Röyal Təvəkkül oğlu – baş leytenant

Məmmədli Ceyhun Sadiq oğlu – tibb xidməti baş leytenantı

Mikayılov Ruhin Mikayıl oğlu – baş leytenant

Mirzəliyev Sənan Radil oğlu – baş leytenant

Rəhimov Elvin Ehtiram oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Rzayev Emin Salam oğlu – baş leytenant

Sadıqlı Aqşin Kamal oğlu – baş leytenant

Sarıyev Seyfulla Asif oğlu – baş leytenant

Şirəliyev Sahib Yusif oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Yaqublu Əliqismət Mükafat oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Yunusov Dövlətbəy Mübariz oğlu – baş leytenant

Zalov Mahmud Əhmədağa oğlu – baş leytenant

Abdullayev Sübhan Habil oğlu – leytenant

Ağaverdiyev Ayhan Bəxtiyar oğlu – leytenant

Cabbarlı Vüsal Cəmil oğlu – leytenant

Dilsuzlu Orxan Niftalı oğlu – tibb xidməti leytenantı

Əjdərov Rəhman Rasim oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Əliyev Abdulla Elşən oğlu – leytenant

Əliyev Fərmin Fərman oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Əliyev Mirzağa Məmmədbağır oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Əmiraslanlı Əvəz İlham oğlu – leytenant

Ənvərli Aqşin Faiq oğlu – tibb xidməti leytenantı (ölümündən sonra)

Əsgərov Elçin Yalçın oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Həsənov Rüstəm Mahir oğlu – leytenant

Hüseynov Gündüz Bahadur oğlu – leytenant

Xəlilbəyli Turqut Nadir oğlu – tibb xidməti leytenantı (ölümündən sonra)

İbişov Mirdaməd Əzim oğlu – leytenant

Məmmədli Məhəmməd Məhərrəm oğlu – leytenant

Məmmədov Ayxan Rəfail oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Məmmədzadə Elvin İlham oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Ramaldanov Əmirbəy Elman oğlu – leytenant

Şəkərov Firuddin İlqar oğlu – leytenant

Zamanlı Məmməd Rəhman oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Aslanov Seymur Sucəddin oğlu – baş gizir

Bədəlov Oktay Ələddin oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Xammədov Nahid İsa oğlu – baş gizir

Qasımov Rəşad Şirxan oğlu – baş gizir

Qəhrəmanov Natiq Yaşar oğlu – baş gizir

Mənəfov Vüqar Aydın oğlu – baş gizir

Osmanov İnqilab Musa oğlu – baş gizir

Abasov Vasif Səttər oğlu – gizir

Abdullayev Mürsəl Ramiz oğlu – gizir

Aslanov Ağasadıq Xəlil oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Astanlı Röyal Ələddin oğlu – gizir

Camalov Rəşad Nurəddin oğlu – gizir

Əhmədov Firuz Məzahir oğlu – gizir

Əliyev Elşən Novruzəli oğlu – gizir

Əşrəfov Mehrac Qədir oğlu – gizir

Əzimov Ramazan Həmid oğlu – gizir

Hacıyev Ağadədə Qulamirzə oğlu – gizir

Həmzəyev Ramin Rasim oğlu – gizir

Hüseynov Aslan Malik oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Hüseynov Atabəy Mütəllim oğlu – gizir

Hüseynov Ədalət Mədəd oğlu – gizir

Xəlilov Eltun Faiq oğlu – gizir

İmanov Pərvin Amin oğlu – gizir

Qarayev Gündüz Mobil oğlu – gizir

Qasımov Qasım İlqar oğlu – gizir

Qasımov Röyal Aqil oğlu – gizir

Quliyev Həsən Fehruz oğlu – gizir

Qurbanov Amid Malik oğlu – gizir

Mehbalıyev Vasif Gülhəsən oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Məhərrəmov Bəxtiyar Baba oğlu – gizir

Məmmədov İlham İlqar oğlu – gizir

Musayev Sahib Musa oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Nəsirov İlyas Arzuman oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Ramazanov Fərid Ömər oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Rəhimov Amil Dəyanət oğlu – gizir

Rzayev Elşən Etibar oğlu – gizir

Səlimov Cəmil Oqtay oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Səmədov Elnur Sədaqət oğlu – gizir

Şahbazov Ruslan Mahir oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Şirməmmədov Rusif Ramiz oğlu – gizir

Şükürov Amid Ağasəf oğlu – gizir

Tağıyev Nurlan Əliağa oğlu – gizir

Tamoyev Qoşqar Seyran oğlu – gizir

Yusifov Ceyhun Soltan oğlu – gizir

Ağaşov Adəm Həsən oğlu – kiçik gizir

Bağırzadə Səraslan Hakim oğlu – kiçik gizir

Cəbiyev Elturan Rüfət oğlu – kiçik gizir

Əhədzadə Xəyal Əlövsət oğlu – kiçik gizir

Əlirzayev Rüfət Rafiq oğlu – kiçik gizir

Əliyev Pənah Xaləddin oğlu – kiçik gizir

Əliyev Rüstəm Mahir oğlu – kiçik gizir

Həsənov Muraz Maxrəddin oğlu – kiçik gizir

Hüseynov Məhəmməd Mübariz oğlu – kiçik gizir

Kərimov Şamil Xeyrəddin oğlu – kiçik gizir

Quliyev Akif Fərid oğlu – kiçik gizir

Quliyev Aqşin Dilavər oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Quliyev Elmir Məmmədalı oğlu – kiçik gizir

Quliyev Saleh Yurik oğlu – kiçik gizir

Mansurov Rövşən Xudaman oğlu – kiçik gizir

Məmmədov Aqşin Salam oğlu – kiçik gizir

Məmmədov Asif Fərhad oğlu – kiçik gizir

Mollayev Yasin Səməndər oğlu – kiçik gizir

Möhbalıyev Elnur Təvəkkül oğlu – kiçik gizir

Mustafayev Nəcəf Əlyar oğlu – kiçik gizir

Nuri Mirfamil Mirfəzzəl oğlu – kiçik gizir

Sərkərli Eltun Vaqif oğlu – kiçik gizir

Sərkərli Rəfail Vaqif oğlu – kiçik gizir

Talıbov Kənan Səlim oğlu – kiçik gizir

Yusifov Rəhman Rəşid oğlu – kiçik gizir

Yusifzadə Xudayar Müslüm oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Zamanov Ərşad Müslüm oğlu – kiçik gizir

Zamanov Vüqar Allahverdi oğlu – kiçik gizir

Zülfüqarov İlkin Nurəddin oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Hacızadə Qabil Atduxan oğlu – baş çavuş

Hüseynzadə Qafqaz Teymur oğlu – baş çavuş

Pirməmmədov Elnur Namiq oğlu – baş çavuş

Şixmuradov Kamil Şixəmməd oğlu – baş çavuş (ölümündən sonra)

İbrahimov Ruzi Əliağa oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Abdullayev Qalib Elməddin oğlu – kiçik çavuş

Babaşov Hikmət Firudin oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Əhmədov Yusif Ələsgər oğlu – kiçik çavuş

Həbibov Sulduz Anar oğlu – kiçik çavuş

Alişanov Elmar Eldar oğlu – əsgər

Dövlətzadə Cəbrayıl Dövlət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əhmədov Əhmədxan Məzahir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Həmidov İzzət Rövşən oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Həsənov Samiq Caməmməd oğlu – əsgər

Hüseynov İsa Sahib oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Xankişiyev Mədət Vəkil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İbrahimov Qurban Namiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qasımov Coşqun Niyaz oğlu – əsgər

Qasımov Elməddin Aqil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məcidzadə Saleh Nəriman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məlikzadə Fərhad Nadir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mirzəyev Pərviz Mədəd oğlu – əsgər

Rüstəmov Pərviz Tufan oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Salahov Elnur Elbrus oğlu – əsgər

Şərifzadə Məhət Elçin oğlu – əsgər

Tağıyev Azər Kamil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Teymurov Fərhin Məhəmməd oğlu – əsgər

3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə

Bayramov Vəfadar Tapdıq oğlu – polkovnik

Əzizov Firudin Novruz oğlu – polkovnik

Quliyev Vilayət Bərxuda oğlu – polkovnik

Mahmudov Lətif Ağa oğlu – polkovnik

Məmmədov Nemət Quzuçu oğlu – polkovnik

Nəciyev İlqar Rəşid oğlu – polkovnik

Abbasəliyev Yasin Yusif oğlu – polkovnik-leytenant

Bağırov Vüsal Fazil oğlu – polkovnik-leytenant

Bayramov Emin Əhəd oğlu – polkovnik-leytenant

Bayramov Zəfər Abbas oğlu – polkovnik-leytenant

Bünyat-zadə Vüqar Əziz oğlu – polkovnik-leytenant

Ələkbərov Ruslan Vahid oğlu – polkovnik-leytenant

Əzizov Mehman Niyaz oğlu – polkovnik-leytenant

Xanov Ruslan Aleksandroviç – polkovnik-leytenant

İbişov Bayram Əhməd oğlu – polkovnik-leytenant

Qənbərov Camal Rövşən oğlu – polkovnik-leytenant

Quliyev Elşən Poladxan oğlu – polkovnik-leytenant

Mədədov Nəsimi Rəşid oğlu – polkovnik-leytenant

Səfərli Ramil Fərman oğlu – polkovnik-leytenant

Sultanov Müslüm Əhmədağa oğlu – polkovnik-leytenant

Təhməzov Elzamin Kamal oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Adgözəlov Orxan Tərxan oğlu – mayor

Alıyev Elvin Valeh oğlu – mayor

Allahverdiyev Elçin Balabəy oğlu – mayor

Azayev Asif Məhəmmədağa oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Budaqov Rəşad Ramiz oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Cəfərov Azər Əligüşah oğlu – mayor

Əmirov İntiqam Rəfail oğlu – mayor

Əzizov Anar Vaqif oğlu – mayor

Gözəlov Əlqəm Əhəd oğlu – mayor

Hüseynov Mahir İlqar oğlu – mayor

Hüseynov Mirzə Talıb oğlu – mayor

İsmayılov Natiq Əjdər oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Quliyev Ramin Malik oğlu – mayor

Məhərrəmov Məftun İntizam oğlu – mayor

Məmmədov Ramil Telman oğlu – mayor

Mirzəyev Faiq Arif oğlu – mayor

Rzayev Elvin Qalib oğlu – mayor

Səmədov Yasin Ayət oğlu – mayor

Şəkərov İlham Orucəli oğlu – mayor

Ağayev Zaur İbrahim oğlu – kapitan

Allahyarov Elvin İkram oğlu – kapitan

Çobanov Samir Natiq oğlu – kapitan

Əliyev Bəxtiyar Bulud oğlu – kapitan

Əliyev Fizuli Vidadi oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Hacızalov Səfər Nazim oğlu – kapitan

Hüseynli Türkay Nizami oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

İsmayılov İmamverdi Yoloğlu oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

İsmayılov Sədail Xətail oğlu – kapitan

Kərimov Novruz Mövlud oğlu – kapitan

Mədətov Tofiq Fikrət oğlu – kapitan

Məmmədov İgid Mikayıl oğlu – kapitan

Nəbiyev Cavid İslam oğlu – kapitan

Rüstəmov Coşqun Rüfət oğlu – kapitan

Zeynalzadə Zeynal Vüqar oğlu – kapitan

Abdulla Pərviz Sadəddin oğlu – baş leytenant

Abdullayev Aqil Arzuman oğlu – baş leytenant

Aslanzadə Əli Maqsud oğlu – baş leytenant

Cəfərov Vaqif Cəfər oğlu – baş leytenant

Əliyev Fərid Etibar oğlu – baş leytenant

Əliyev Pərvin Əli oğlu – baş leytenant

Fərəcov Sərxan Natiq oğlu – baş leytenant

İsayev Müşviq Məhəmmədiyyə oğlu – baş leytenant

Kərimov Sənan Rəhman oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Qasımov Qasım Cəfər oğlu – baş leytenant

Məmmədli Sübhan Səbuhi oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Məmmədov Bilal Şahin oğlu – baş leytenant

Məmmədov Xəqani Tehran oğlu – baş leytenant

Məmmədov Sənan Şəmşi oğlu – baş leytenant

Mövlayev Anar Ələkbər oğlu – baş leytenant

Mustafayev Təhmasib Sərməst oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Rəhimov Arzu Rauf oğlu – baş leytenant

Rəhimov Ramin İsabala oğlu – baş leytenant

Tağızadə Şamil Salaməddin oğlu – baş leytenant

Temirli Qiyas Elnur oğlu – baş leytenant

Yunisli Ziya Rauf oğlu – baş leytenant

Zeynalov Əsgər Allahverdi oğlu – baş leytenant

Ağamalıyev Ziya Şölət oğlu – leytenant

Babayev Gündüz Ulduz oğlu – leytenant

Əliyev Samir Əliheydər oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Heybətov Əlimehrab Ataş oğlu – leytenant

Həsənov Məzahir Heybət oğlu – leytenant

İsgəndərov Kənan Sərvər oğlu – leytenant

Məhəmmədquliyev Seyfəddin Behbud oğlu – leytenant

Məmmədov Qəzənfər Habil oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Nəcəfov Nicat Möhüb oğlu – leytenant

Səmədli Nail Valeh oğlu – leytenant

Vəlizadə İbrahim Malik oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Əbilov Amil Mamed oğlu – baş gizir

Haşımov Tural Şöhrət oğlu – baş gizir

Məmmədov Əjdər Xəlil oğlu – baş gizir

Muradov Röyal Zahid oğlu – baş gizir

Mustafazadə Kamran Qafar oğlu – baş gizir

Şahquliyev Cavid İlyas oğlu – baş gizir

Qaragözov İlqar Şərif oğlu – gizir

Məmmədov Hünər Mehman oğlu – gizir

Şahbazov Şahbaz Qələndər oğlu – gizir

İbrahimov Nəsimi Məhərrəm oğlu – kiçik gizir

İbrahimov Sevindik İbrahim oğlu – kiçik gizir

Kərimov Kənan Elton oğlu – baş çavuş

Bayramov Vəfadar Bayram oğlu – çavuş

Xələfov Nicat İlqar oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

İsgəndərov Tural Qəhrəman oğlu – əsgər

Kərimli Bodur Eldar oğlu – əsgər

Şahmuradov Rəvan Dilşad oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Əkbərov İsmayıl Bayram oğlu – general-leytenant

Sadiqov Rəşad Heydər oğlu – general-leytenant

Şirinzadə Firuz Böyükağa oğlu – general-leytenant

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Ələkbərov Azad Qaçay oğlu – general-leytenant

Hacıyev Ehram Arif oğlu – general-leytenant

Tağı-zadə Fərhad Sabir oğlu – general-leytenant

Əliyev Rasim Məmmədəli oğlu – general-mayor

Nəcəfov Hilal Əlimurad oğlu – general-mayor

Verdiyev Elşən Ələkbər oğlu – general-mayor

Əmirağayev İslam Şixzadə oğlu – polkovnik

Qocayev Bağır İbrahim oğlu – polkovnik

Qurbanov Abdulla Novruz oğlu – istefada olan polkovnik

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Bəkirov Sübhan Kamal oğlu – kontr-admiral

Əliyev İkram Zülfü oğlu – general-mayor

Hüseynov Ayaz Əvəz oğlu – general-mayor

İbrahimov Elçin Zaur oğlu – general-mayor

Rzayev Mübariz Balağa oğlu – general-mayor

Şahverdiyev Mayıl Seminar oğlu – general-mayor

Abbasov Qiyas Abbas oğlu – polkovnik

Abdullayev Elçin Yaqub oğlu – tibb xidməti polkovniki

Abdullayev Eldəniz İkram oğlu – polkovnik

Abdullayev Oruc Mehralı oğlu – polkovnik

Abuzərli Natiq Zahid oğlu – polkovnik

Ağamalıyev Mehman Ağamalı oğlu – polkovnik

Babayev Münasib Balaca oğlu – polkovnik

Cavadov Fizuli Əlibram oğlu – polkovnik

Çobanov Roman Salman oğlu – tibb xidməti polkovniki

Daşdəmirbəyli Asif Tofiq oğlu – polkovnik

Dərgahlı Vaqif Rafiq oğlu – polkovnik

Əbilov Elşad İbrahim oğlu – polkovnik

Əhədov Azər Tahir oğlu – polkovnik

Əhmədəliyev Natiq Savalan oğlu – polkovnik

Əliyev Misir Əziz oğlu – polkovnik

Əyyubov Aydın Zeynəddin oğlu – polkovnik

Həsənov Məhərrəm Əşir oğlu – polkovnik

Həşimov Mahir Firudin oğlu – polkovnik

Hüseynov Naseh İbrahim oğlu – polkovnik

Hüseynov Oktay Ənvər oğlu – polkovnik

İbrahimov Elxan Paşa oğlu – tibb xidməti polkovniki

Qarayev Natiq Sahib oğlu – polkovnik

Qasımov Cəlal Əbdülhəsən oğlu – polkovnik

Qurbanov Rüfət Telman oğlu – polkovnik

Məhərrəmov İdris Mustafa oğlu – polkovnik

Məmmədov Əyyub Vəli oğlu – polkovnik

Məmmədov Faiq Həmzəağa oğlu – polkovnik

Məmmədov Şaiq Bilman oğlu – polkovnik

Məmmədov Vüqar Məmmədhüseyn oğlu – polkovnik

Mirzəyev Aşur Hacağa oğlu – polkovnik

Mustafayev Siyavuş İnqilab oğlu – polkovnik

Nağıyev Nağı Fərrux oğlu – polkovnik

Nəbiyev Ağayar Bəxtiyar oğlu – polkovnik

Nəsibov Bayram Nəsib oğlu – polkovnik

Orucov Etibar Gülabbas oğlu – polkovnik

Rəcəbov Yadigar Mütəllim oğlu – polkovnik

Rzayev İntiqam Mənsim oğlu – polkovnik

Tağıyev Mehman Məhəmmədəli oğlu – polkovnik

Yusif-zadə Kənan Rafael oğlu – tibb xidməti polkovniki

Zeynalov Zaur Ağaqardaş oğlu – polkovnik

Abbasov Elməddin İslam oğlu – polkovnik-leytenant

Baxşəliyev İlham Məhəmməd oğlu – polkovnik-leytenant

Bəyalıyev Anar Ələsgər oğlu – polkovnik-leytenant

Əhmədov Hikmət Məhəmmədəli oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Dilman Fərman oğlu – polkovnik-leytenant

Ənnağıyev Valeh Şaiq oğlu – polkovnik-leytenant

Əsgərov Əliyar Arif oğlu – polkovnik-leytenant

Əsgərov Sərdar Ruhulla oğlu – polkovnik-leytenant

Göyüşov Amil Niftalı oğlu – polkovnik-leytenant

Heydərov Ruslan Malik oğlu – polkovnik-leytenant

Həşimov Marif Oruc oğlu – polkovnik-leytenant

Həziyev İbrahim Əsəd oğlu – polkovnik-leytenant

Hüseynov Adəm Rəfail oğlu – polkovnik-leytenant

Xəlilov Səməd Adil oğlu – polkovnik-leytenant

İbrahimov Zaur Əfrasiyab oğlu – polkovnik-leytenant

İsmayılov Anar Müslüm oğlu – polkovnik-leytenant

İsmayılov Rizvan Movlud oğlu – polkovnik-leytenant

Kamalov Emil Fəxrəddin oğlu – polkovnik-leytenant

Qasımov Fikrət Çoban oğlu – polkovnik-leytenant

Quluzadə Rəhim Qiyas oğlu – polkovnik-leytenant

Qurbanov Elman Həsən oğlu – polkovnik-leytenant

Qurbanov Sarvan Mikayıl oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Coşqun Cəlil oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Zaur Möhübbət oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədrzayev Ruslan Əmrullayeviç – polkovnik-leytenant

Muradov Seymur Nurəddin oğlu – polkovnik-leytenant

Mustafayev İftixar Qədim oğlu – polkovnik-leytenant

Müslümov Xəyal Fikrət oğlu – polkovnik-leytenant

Nağıyev Mübariz Mirzə oğlu – polkovnik-leytenant

Namazov Valeh Allahverdi oğlu – polkovnik-leytenant

Nəbiyev Anar Gülağa oğlu – polkovnik-leytenant

Nuriyev Elçin Xaspolad oğlu – polkovnik-leytenant

Nuriyev Ramin Sabir oğlu – polkovnik-leytenant

Paşayev Ravil Zeynəddin oğlu – polkovnik-leytenant

Rəhimov İlqar Əli oğlu – polkovnik-leytenant

Şıxlinski Vüqar Zakir oğlu – polkovnik-leytenant

Tahirov Novruz Yavər oğlu – polkovnik-leytenant

Təhməzov Elman Ənvər oğlu – polkovnik-leytenant

Abbasov Hüseyn Asif oğlu – mayor

Abdullayev Fuad Ziyəddin oğlu – mayor

Abdurahmanov Tərlan Zabit oğlu – mayor

Alxasov Elşən Rəhim oğlu – mayor

Aydəmirov Nihad Abdulhəmid oğlu – mayor

Bəkirov Fərid Cahangir oğlu – mayor

Cahangirov Rövşən Qiyas oğlu – mayor

Əhmədov Cavid Sevindik oğlu – mayor

Əhmədov Namiq Hajan oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Əliyev Kamran İldırım oğlu – mayor

Əliyev Malik Təvəkkül oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Əliyev Şahin Əli oğlu – tibb xidməti mayoru

Əmirov Zakir Oruc oğlu – mayor

Əsədov Ziya Zahir oğlu – mayor

Fətəliyev Musayıl Eldar oğlu – mayor

Hacıyev Elgün Əmrulla oğlu – mayor

Hacıyev Elnur Yaqub oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Hacıyev Şahmar Qabil oğlu – mayor

Hacıyev Teymur Ədalət oğlu – mayor

Hacıyev Vüsal Mübariz oğlu – mayor

Həsənov Emil Arif oğlu – mayor

Hümbətov Elsevər Elxan oğlu – mayor

Hüseynov Sabit Vəkil oğlu – mayor

İbadov Şahin İbad oğlu – mayor

İbrahimov Adil İbrahim oğlu – mayor

İslamov Zaur Şafidinoviç – mayor

Kanalin Sergey Gennadiyeviç – mayor

Qasımov Abbas Rza oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Qasımzadə Vasif Arif oğlu – mayor

Qələmiyev Bəhruz Gülmirzə oğlu – mayor

Qocayev Mais Eyvaz oğlu – mayor

Qurbanov Mahir Məmmədşah oğlu – mayor

Qurbanov Rəşad Seyfi oğlu – mayor

Manafov Ağabala Elşad oğlu – mayor

Məmmədov Xəyal Ağabəy oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Məmmədov Rəşad Akif oğlu – mayor

Məmmədov Yaqubəli Ağakərim oğlu – mayor

Mürsəliyev Sübhi Balamirzə oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Nəsirov Sabir Səbran oğlu – mayor

Novruzov Anar Gülverdi oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Ramazanov Anar Əlniyaz oğlu – mayor

Sadulov Ramil Yavid oğlu – mayor

Seyidov Mircəlal Mircəfər oğlu – mayor

Səfərov Rauf Ənvər oğlu – mayor

Sərkarov Yalçın Qafqaz oğlu – mayor

Tağıyev İsfəndiyar Məhbub oğlu – mayor

Tağıyev Ruslan Rüstəm oğlu – mayor

Vəliyev Rəşad Mübariz oğlu – mayor

Yediyarov Sakin Qəhrəman oğlu – mayor

Zeyniyev Nəsir Rəfail oğlu – mayor

Abdullayev Bəhruz Yusif oğlu – kapitan

Abdullayev Əlirza Abdulla oğlu – kapitan

Abdullayev Rasim Vasif oğlu – kapitan

Abdurrahmanov Vasif Sədrəddin oğlu – kapitan

Ağayev Fəxrəddin Əlibala oğlu – kapitan

Axundov Vüqar Hamlet oğlu – kapitan

Cəfərov Səttar Eyvaz oğlu – kapitan

Cəmiyev Aşur Bəybala oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Ələsgərov Əlvan Əsədulla oğlu – kapitan

Əliyev Cahangir Pərviz oğlu – kapitan

Əliyev Tural Əli oğlu – kapitan

Feyziyev Tural Gülağa oğlu – kapitan

Həsənov Natiq Sadık oğlu – kapitan

Həsənov Səyyub Səftər oğlu – kapitan

İsmayılov Kamran Vaqif oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Kazımov Toğrul Sahib oğlu – kapitan

Kərimov Kənan Kərim oğlu – kapitan

Qaragözov Mehman Həmdiyyə oğlu – kapitan

Quliyev Şahmar Kəmaləddin oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Quluzadə Elnur Yusif oğlu – kapitan

Manafov Vüqar İlham oğlu – kapitan

Məmmədli Samir Nüsrət oğlu – kapitan

Məmmədov Rəşad Xeybər oğlu – kapitan

Məmmədov Seyran Qulu oğlu – kapitan

Muradov Zaman Müqabil oğlu – kapitan

Musayev Rəşad Tahir oğlu – kapitan

Mustafayev Vaqif Nemət oğlu – kapitan

Namazlı Emin Vidadi oğlu – kapitan

Nəcəfov Samir Vətən oğlu – kapitan

Orucov Soltan Yaqub oğlu – kapitan

Ramazanov Veyis Bəxtiyar oğlu – kapitan

Salahov Manşallah Zahid oğlu – kapitan

Səfərov Zaur Sərraf oğlu – kapitan

Səmədov Fərid Əlbaba oğlu – kapitan

Tağıyev Elnur Aydın oğlu – kapitan

Talıbov Aydın Mirbaba oğlu – kapitan

Tapdıqov Asim Maarif oğlu – kapitan

Vəliyev Şərif Şakir oğlu – kapitan

Yusifov İlqar Ənvər oğlu – kapitan

Yusubov Arif Əli oğlu – kapitan

Abasov İdrak Nizaməddin oğlu – baş leytenant

Abbasov Amil Zirəddin oğlu – baş leytenant

Abbasov Əkrəm Zakir oğlu – baş leytenant

Abbasov Xasməmməd Məftun oğlu – baş leytenant

Ağayev Amal Qəhrəman oğlu – baş leytenant

Allahverdiyev Səxavət İbrahim oğlu – baş leytenant

Allahverdiyev Şamo Ramiz oğlu – baş leytenant

Bababəy Şamil Nazim oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Cəbiyev Rəhman Nurəli oğlu – baş leytenant

Dibirov Həmzət Vüqar oğlu – baş leytenant

Əhmədov Nayib Səməndər oğlu – baş leytenant

Əhmədov Ravil Qurban oğlu – baş leytenant

Əliyev Anar Məzahir oğlu – baş leytenant

Əliyev Elməddin Əlsəddin oğlu – baş leytenant

Əşrəfov Rəvan Rasim oğlu – baş leytenant

Əzimov Nəriman İnqilab oğlu – baş leytenant

Əzizov Elçin Əvəz oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Əzizzadə Nurlan Məqsud oğlu – baş leytenant

Gözəlov Xalid Həsən oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Hacıyev Arzu Fikrət oğlu – baş leytenant

Hüseynov Orxan Bəhmən oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Xəlilov Qəhrəman Tahir oğlu – baş leytenant

Xuduyev Həbib Həsən oğlu – baş leytenant

İsayev Məmməd Qniyaz oğlu – baş leytenant

İskəndərov Fərid Marat oğlu – baş leytenant

Kərimli Elməddin Qurban oğlu – baş leytenant

Kərimov İsmayıl Aydın oğlu – baş leytenant

Qasımov Şöhrət Şakir oğlu – tibb xidməti baş leytenantı (ölümündən sonra)

Qiyaslı Cəmşid Hikmət oğlu – tibb xidməti baş leytenantı

Quliyev Əzim Hamlet oğlu – baş leytenant

Qurbanzadə Nihad Elçin oğlu – baş leytenant

Maxsudov Əbdiləzim Duman oğlu – baş leytenant

Mehdiyev Orxan Bəxtiyar oğlu – baş leytenant

Məmmədov Səddam Rəcəb oğlu – baş leytenant

Möhsünlü Cəmil Sultan oğlu – baş leytenant

Muradov Qalib Qulu oğlu – baş leytenant

Musayev Zeynalabdin Cavid oğlu – baş leytenant

Nəcəfov Seymur Meydan oğlu – baş leytenant

Nəhmətov Ceyhun Ehtiqad oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Nəsibov Elməddin Süleyman oğlu – baş leytenant

Nəzərov Fərhad Yaşar oğlu – baş leytenant

Nurmətov Radik Nurmət oğlu – baş leytenant

Ömərov Ramil Hidayət oğlu – baş leytenant

Rüstəmov Azad Mahir oğlu – baş leytenant

Rzazadə Gülməmməd Fərid oğlu – baş leytenant

Süleymanov Zahid Vahid oğlu – baş leytenant

Şirinov Fəhmin Məmməd oğlu – baş leytenant

Zeynalov Dadaş Mübariz oğlu – baş leytenant

Abbasov Murtuz Çingiz oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Abdulkərimli Hacı Mikayıl oğlu – leytenant

Ağazadə Araz Ədalət oğlu – leytenant

Dadaşov Fərdi Zabit oğlu – tibb xidməti leytenantı

Əbdürrəhimli Habil Qabil oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Əhmədli Şahid Gülməmməd oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Əhmədov Elgün Ədalət oğlu – leytenant

Əliyev Əmirulla Vahid oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Əlizadə Kamil Daşqın oğlu – leytenant

Əmrahov Həbibulla Sahib oğlu – tibb xidməti leytenantı

Hüseynov Anar Elman oğlu – leytenant

İbrahimli Cavid Arif oğlu – leytenant

İsmayılov Əflatun Tahir oğlu – leytenant

İsmayılzadə Nicat Etibar oğlu – leytenant

Kərimov Yusif Məhərrəm oğlu – leytenant

Quluzadə Nihat Qasım oğlu – leytenant

Məmmədli Toğrul Adil oğlu – leytenant

Nuruyev Cavid Əşirəf oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Rzayev Murad Nizami oğlu – leytenant

Səfərli Hüseyn Müşfiq oğlu – leytenant

Şalbuzov Nail Çərkəs oğlu – leytenant

Yusifov Abbas Mədəd oğlu – leytenant

Zeynallı Mürsəl Ədalət oğlu – leytenant

Abdullayev Anar Aydın oğlu – baş gizir

Aslanov Rövşən Ənvər oğlu – baş gizir

Azadov Lütfiyar Şəmil oğlu – baş gizir

Bədirov Elnur Firudun oğlu – baş gizir

Hüseynli İlqar Şəmiyyət oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Xəlilov Şahin Bəxtiyar oğlu – baş gizir

İsmayılov Ramazan İnqilab oğlu – baş gizir

Kərimov Rahib Rabil oğlu – baş gizir

Niftullayev Vasid Sadıq oğlu – baş gizir

Yunusov Saməddin Yunis oğlu – ehtiyatda olan baş gizir

Abdullayev Qaçay Dursunəli oğlu – gizir

Ağayev Vüsal Rafiq oğlu – gizir

Babazadə Mirmehti Mirhətəm oğlu – gizir

Eynullayev Elşad Suliddin oğlu – gizir

Əhmədov Natiq Rafiq oğlu – gizir

Əhmədov Rauf İbrahim oğlu – gizir

Ələkbərov Məhəmmədəli Bayram oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Ələkbərov Niyaməddin İsrafil oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Ələkbərov Səfərağa Cəfər oğlu – gizir

Əlisoltanov Vahid Tahir oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Əliyev Raqif Əli oğlu – gizir

Əliyev Vüsal Məhəmmədəli oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Əmirli Tofiq Şəmsəddin oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Əsgərli Tərlan Miryağub oğlu – gizir

Həbilov İsrayıl Rövşən oğlu – gizir

İlyasov Rəşid Bəxtiyar oğlu – gizir

İsmayılov İsa Vaqif oğlu – gizir

Qasımov Baba Əhməd oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Qasımov Vüsal Məhərrəm oğlu – gizir

Qazıyev Pərvin Akif oğlu – gizir

Qiyasov Fair Fikrət oğlu – gizir

Quliyev Səbuhi Nadir oğlu – gizir

Məmmədov Emin Vətən oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Məmmədov Ravid Rantik oğlu – gizir

Mirzalıyev Nəcməddin Bulud oğlu – gizir

Nəcəfov Emin Məhərrəm oğlu – gizir

Rüstəmov Mehran Ağarəhim oğlu – gizir

Seydimov İsmayıl Qüdrət oğlu – gizir

Səmədov Nicat Şahin oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Tağıyev Tural Tacəddin oğlu – gizir

Tarverdiyev Rəşid Aslan oğlu – gizir

Verdiyev Emin Tofiq oğlu – gizir

Vəliyev Sehran Nizami oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Yavərli Cəbrayıl Murad oğlu – gizir

Yusifbəyli Yusif Sabir oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Zeynalov Samiq Famil oğlu – gizir

Abuzərov Elvin Sənhan oğlu – kiçik gizir

Ağazadə Fərid Fuad oğlu – kiçik gizir

Əliyarov Rəşad İntiqam oğlu – kiçik gizir

Əliyev Müşfiq Şahin oğlu – kiçik gizir

Fətullayev Saleh Zahid oğlu – kiçik gizir

Həsənzadə Elşad Eldar oğlu – kiçik gizir

Xosrovzadə İlkin Azay oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

İbrahimov Emil Etibar oğlu – kiçik gizir

Qasımov Elmin İntiqam oğlu – kiçik gizir

Qəhrəmanov Bayram Yasin oğlu – kiçik gizir

Məhərrəmov Pərvin Arzu oğlu – kiçik gizir

Mirzəyev Orxan Əsəd oğlu – kiçik gizir

Muradov Bəhruz Daxil oğlu – kiçik gizir

Rəhimov Kənan Vasif oğlu – kiçik gizir

Rzalı Daşqın Elşad oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Süleymanov Yusif Ruhulla oğlu – kiçik gizir

Şıxıyev Səyyad Abdul oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Talıbov Təbriz Məhrəməli oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Yunusov Seyfur Zahid oğlu – kiçik gizir

Zöhrablı Təbriz Atamoğlan oğlu – kiçik gizir

Məmmədov Saleh Mustafa oğlu – baş çavuş (ölümündən sonra)

Əsgərov Əsgər Bayram oğlu – çavuş

İbrahimov İsrafil Zülfiqar oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

İsgəndərov Bəhruz Abbas oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Kərimov Mərhamət Məzahir oğlu – kiçik çavuş

Quluzadə Orxan Pirverdi oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Şəhruz Şirməmməd oğlu – kiçik çavuş

Şükürov Əziz Kamal oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Zamiq Ərşad oğlu – baş əsgər

Cəfərov Vüsal Sərhədxan oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Hüseynov Nicat Adil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İbrahimov İmaməli Elman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Kirxlarov Nazim Nadır oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Quliyev Zaman Muxtar oğlu – əsgər

Mahmudzadə Səid Səlim oğlu – əsgər

Musayev Siruz Firuz oğlu – əsgər

Nazarov İsmayıl Qeys oğlu – əsgər

Orucov Səbuhi Vahid oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Rüstəmov Zaman Turab oğlu – əsgər

Seyid-zadə Mirhüseyn Miryunis oğlu – əsgər (ölümündən sonra).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.